https://ria.ru/20210418/pozhar-1728770437.html
Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
Склад продуктов и автозапчастей горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров во Владивостоке, пожар локализован, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T00:37
2021-04-18T00:37
2021-04-18T00:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Склад продуктов и автозапчастей горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров во Владивостоке, пожар локализован, сообщает региональное МЧС.Согласно сообщению, склад горит на улице Бородинская во Владивостоке.Добавляется, что к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара продолжается.
https://ria.ru/20210418/pozhar-1728769931.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия