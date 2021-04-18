Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей

"По прибытии на место было установлено, что горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю. В 06.43 (23:33 мск субботы) пожар локализован. Общая площадь горения составляет 1600 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.