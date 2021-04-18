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Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
Склад продуктов и автозапчастей горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров во Владивостоке, пожар локализован, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T00:37
2021-04-18T00:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Склад продуктов и автозапчастей горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров во Владивостоке, пожар локализован, сообщает региональное МЧС.Согласно сообщению, склад горит на улице Бородинская во Владивостоке.Добавляется, что к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара продолжается.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия

Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей

00:37 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Склад продуктов и автозапчастей горит на площади 1,6 тысячи квадратных метров во Владивостоке, пожар локализован, сообщает региональное МЧС.
Согласно сообщению, склад горит на улице Бородинская во Владивостоке.
"По прибытии на место было установлено, что горит двухэтажное здание, в котором расположен склад продуктов и автозапчастей. Огонь вышел на кровлю. В 06.43 (23:33 мск субботы) пожар локализован. Общая площадь горения составляет 1600 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к тушению привлечены 40 человек и 10 единиц техники. Тушение пожара продолжается.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПроисшествия
 
 
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