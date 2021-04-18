https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html

Готовившим покушение на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы

Готовившим покушение на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы

Задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:58

2021-04-18T20:58

2021-04-18T20:58

кгб белоруссии

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек."Возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было. Санкция части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет", - сказал Бычек в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко и членов его семьи, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.Как сообщал центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".

https://ria.ru/20210418/ssha-1728827650.html

https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша, в мире