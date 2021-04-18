https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728793161.html

Оппозиция прокомментировала сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

Оппозиция прокомментировала сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

Пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской выступила с заявлением по поводу появившейся информации о планах устранить президента Белоруссии... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:45

2021-04-18T10:45

2021-04-18T10:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской выступила с заявлением по поводу появившейся информации о планах устранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его детей, а также совершить военный переворот, назвав эти данные имеющими признаки провокации."Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - заявляют в пресс-службе.В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, по данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. В этой связи глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что его ведомство успешно провело многоступенчатую спецоперацию, в результате которой задокументирована и пресечена деятельность организованной группы террористической направленности. По словам Тертеля, ее участники детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.В отношении Зенковича и Федуты в Белоруссии расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Белоруссии. Согласно УК, при различной квалификации по данной статье может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210411/lukashenko-1727535786.html

https://ria.ru/20210409/tikhanovskaya-1727623414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире