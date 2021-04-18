https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728771594.html

Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей

Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы злоумышленников, планировавших покушение на него и его детей. Соответствующее заявление... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T01:04

2021-04-18T01:04

2021-04-18T01:05

омон россии

кгб белоруссии

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы злоумышленников, планировавших покушение на него и его детей. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире телеканала ОНТ.По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашенко, подготовили в Гомельской области.Президент Белоруссии полагает, что задача на его устранение, поставленная спецслужбами США, была одобрена высшим политическим руководством этой страны.Детали заговораКак сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Лукашенко.По данным российской спецслужбы, Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорус Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".В план военного переворота входил захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Белоруссии.Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Федута и Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину, в эту же группу, которая действовала под руководством спецслужб США и готовила покушение на белорусского лидера и его семью, входил и глава оппозиционной партии Григорий Костусев.Телеканал ОНТ утверждает, что под сценарий силовой смены власти шло иностранное финансирование, в частности, оно направлялось на подкуп людей, которых планировалось привлечь к реализации планов.Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, организованная группа, деятельность которой была пресечена, приступила к практической реализации замысла по устранению Лукашенко и членов его семьи, а также организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.Вооруженный мятеж у заговорщиков, как утверждается, получил кодовое название "Тишина".Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.

https://ria.ru/20210417/perevorot-1728768336.html

https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

https://ria.ru/20210416/putin-1728561566.html

белоруссия

сша

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омон россии, кгб белоруссии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, сша, в мире