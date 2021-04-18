https://ria.ru/20210418/pokazaniya-1728849499.html

Задержанные по делу о покушении на Лукашенко дают признательные показания

Задержанные по делу о покушении на Лукашенко дают признательные показания

Задержанные по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота сотрудничают со следствием и дают признательные... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:43

2021-04-18T20:43

2021-04-18T21:23

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Задержанные по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота сотрудничают со следствием и дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек."В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - сказал Бычек в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.По словам представителя КГБ, оперативно-розыскные мероприятия по делу велись более шести месяцев, а противоправная деятельность организованной группы террористической направленности документировалась на всех этапах. Бычек также сообщил, что в марте была получена информация о прибытии одного из участников группы - адвоката Юрия Зенковича – из США в Москву. "В соответствии с имеющимися соглашениями, КГБ связался с российскими партнерами и просил их о возможности прибытия белорусской оперативной группы", - заметил он.Как рассказал Бычек, по прибытии в Москву белорусские оперативники ввели в курс дела российских партнеров, спланировали и реализовали комплекс мероприятий, "направленных на совместное документирование и последующее задержание".В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко и членов его семьи, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.Как сообщал центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута - они планировали военный переворот в Минске 9 мая. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.Между тем, как заявил РИА Новости 18 апреля представитель госдепартамента, "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".

https://ria.ru/20210418/fsb-1728847502.html

https://ria.ru/20210418/fsb-1728847651.html

https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша, в мире