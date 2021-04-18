https://ria.ru/20210418/pogoda-1728857909.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до полудня вторника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T23:17

2021-04-18T23:17

2021-04-18T23:23

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до полудня вторника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 7.00 19 апреля."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре до 15-17 метров в секунду в Москве и области действует до 12.00 20 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/prognoz-1728809052.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, общество