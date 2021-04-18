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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до полудня вторника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T23:17
2021-04-18T23:17
2021-04-18T23:23
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до полудня вторника из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 7.00 19 апреля."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре до 15-17 метров в секунду в Москве и области действует до 12.00 20 апреля.
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гидрометцентр, москва, общество