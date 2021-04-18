https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html

Синоптики пообещали москвичам дожди в конце апреля

Синоптики пообещали москвичам дожди в конце апреля

Идеальная погода вряд ли вернётся в Москву до конца апреля, в последнюю декаду месяца выпадет ещё до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:09

2021-04-18T11:09

2021-04-18T11:09

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Идеальная погода вряд ли вернётся в Москву до конца апреля, в последнюю декаду месяца выпадет ещё до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, до конца апреля по-весеннему идеальной погоды мы вряд ли увидим, тем более что за последнюю декаду месяца в целом прогнозируется еще дополнительно до 40-50 миллиметров (осадков), что в рамках нормы всего месяца", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва