https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html
Синоптики пообещали москвичам дожди в конце апреля
Синоптики пообещали москвичам дожди в конце апреля
Идеальная погода вряд ли вернётся в Москву до конца апреля, в последнюю декаду месяца выпадет ещё до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:09
2021-04-18T11:09
2021-04-18T11:09
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Идеальная погода вряд ли вернётся в Москву до конца апреля, в последнюю декаду месяца выпадет ещё до 50 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, до конца апреля по-весеннему идеальной погоды мы вряд ли увидим, тем более что за последнюю декаду месяца в целом прогнозируется еще дополнительно до 40-50 миллиметров (осадков), что в рамках нормы всего месяца", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html
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погода, евгений тишковец, москва