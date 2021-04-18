https://ria.ru/20210418/pogibshie-1728852701.html
Минздрав Египта уточнил число погибших в железнодорожной аварии
Минздрав Египта уточнил число погибших в железнодорожной аварии
Жертвами схода поезда с рельсов в Египте в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:59
2021-04-18T21:59
2021-04-18T21:59
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КАИР, 18 апр – РИА Новости. Жертвами схода поезда с рельсов в Египте в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской республики.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира в железнодорожной аварии погибли восемь человек.Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир."Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения", - говорится в заявлении минздрава.По данным управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона.Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.
https://ria.ru/20210411/poezd-1727792744.html
https://ria.ru/20210326/poezda-1602983871.html
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РИА Новости
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каир (город), эль-мансура, египет, в мире
КАИР, 18 апр – РИА Новости.
Жертвами схода поезда с рельсов в Египте
в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской республики.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира
в железнодорожной аварии погибли восемь человек.
Поезд следовал из города Эль-Мансура
в Каир.
"Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения", - говорится в заявлении минздрава.
По данным управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона.
Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.