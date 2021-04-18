Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/pogibshie-1728852701.html
Минздрав Египта уточнил число погибших в железнодорожной аварии
Минздрав Египта уточнил число погибших в железнодорожной аварии
Жертвами схода поезда с рельсов в Египте в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:59
2021-04-18T21:59
каир (город)
эль-мансура
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728832060_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_bdae3da57700a1e630bca329647a95c6.jpg
КАИР, 18 апр – РИА Новости. Жертвами схода поезда с рельсов в Египте в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской республики.Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира в железнодорожной аварии погибли восемь человек.Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир."Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения", - говорится в заявлении минздрава.По данным управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона.Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.
https://ria.ru/20210411/poezd-1727792744.html
https://ria.ru/20210326/poezda-1602983871.html
каир (город)
эль-мансура
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/12/1728832060_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_10b44adcf1a53d54bb85abb05393eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каир (город), эль-мансура, египет, в мире

Минздрав Египта уточнил число погибших в железнодорожной аварии

21:59 18.04.2021
 
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyНа месте схода с рельсов поезда в Египте
На месте схода с рельсов поезда в Египте - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Читать ria.ru в
КАИР, 18 апр – РИА Новости. Жертвами схода поезда с рельсов в Египте в воскресенье стали 11 человек, 98 получили ранения, такие данные приводит министерство здравоохранения арабской республики.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира в железнодорожной аварии погибли восемь человек.
Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир.
"Министерство здравоохранения объявляет о гибели в крушении поезда (Каир – Эль-Мансура) 11 человек, 98 получили ранения", - говорится в заявлении минздрава.
В Египте столкнулись два поезда - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 17:36
В кабине одного из столкнувшихся в Египте поездов не было машиниста
По данным управления железных дорог Египта, с рельсов сошли и перевернулись четыре вагона.
Это не первый инцидент на железнодорожной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.
Кадры после столкновения двух поездов в Египте - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:52
В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека
 
Каир (город)Эль-МансураЕгипетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния