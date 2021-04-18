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В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы
В Великом Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы
Облицовка постамента монумента Победы в Великом Новгороде обрушилась за два дня перед началом противоаварийных работ, сообщает администрация областного центра. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:26
2021-04-18T12:26
2021-04-18T12:26
великий новгород
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Облицовка постамента монумента Победы в Великом Новгороде обрушилась за два дня перед началом противоаварийных работ, сообщает администрация областного центра."Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Двадцатого апреля должны были начаться противоаварийные работы", - говорится в сообщении на официальной странице новгородских властей в соцсети "ВКонтакте".Монумент находятся в ведении МКУ "Городское хозяйство". По словам директора этого учреждения Владислава Спиркова, его специалисты в минувший четверг осматривали памятник и не давали прогноза обрушения "на ближайшие дни". По их оценке, с декабря наклон облицовочных плит не претерпел существенных изменений.Помимо противоаварийных работ, которые планировалось завершить осенью, власти предполагали провести и капремонт монумента, который был создан на средства жителей Новгорода и открыт к 30-летию освобождения этого города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
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великий новгород, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости.
Облицовка постамента монумента Победы в Великом Новгороде
обрушилась за два дня перед началом противоаварийных работ, сообщает администрация областного центра.
"Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Двадцатого апреля должны были начаться противоаварийные работы", - говорится в сообщении на официальной странице новгородских властей в соцсети "ВКонтакте"
.
Монумент находятся в ведении МКУ "Городское хозяйство". По словам директора этого учреждения Владислава Спиркова, его специалисты в минувший четверг осматривали памятник и не давали прогноза обрушения "на ближайшие дни". По их оценке, с декабря наклон облицовочных плит не претерпел существенных изменений.
"Сегодня учреждение обратилось с заявлением в полицию, так как поступила информация, что ночью на постаменте были замечены некие люди, и их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит", - информирует администрация Новгорода.
Помимо противоаварийных работ, которые планировалось завершить осенью, власти предполагали провести и капремонт монумента, который был создан на средства жителей Новгорода и открыт к 30-летию освобождения этого города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.