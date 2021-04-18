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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html
Названы знаки зодиака, которые больше всех рискуют остаться одинокими
Названы знаки зодиака, которые больше всех рискуют остаться одинокими
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных рискуют остаться в одиночестве из-за своего тяжелого характера,... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T06:15
2021-04-18T06:15
одиночество
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культура
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астрология
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных рискуют остаться в одиночестве из-за своего тяжелого характера, сообщает Pinkvilla.По словам эксперта, таким людям сложно наладить отношения и они часто теряют своих друзей. Овны временами бывают упрямыми и жесткими. Представители этого знака импульсивные, эгоцентричные и властные люди, поэтому часто заставляют своих друзей чувствовать себя ненужными. А кому такое отношение к себе понравится?Тельцы любят заводить новых друзей и веселиться с ними. Однако через какое-то время им нужно побыть в одиночестве, чтобы перезарядиться и погрузиться в себя. Из-за этой странной привычки они рискуют потерять товарищей. Поскольку Раки капризные, чересчур чувствительные и импульсивные, они легко могут пострадать даже от добрых шуток товарищей, начав спорить и ссориться. Представители этого знака к тому же — те еще любители создавать множество проблем в своей голове, что приводит к беспорядочным дружеским отношениям, а отсюда и к одиночеству. Львам нравится быть эгоистами. Они любят себя и не сожалеют об этом. Однако это может раздражать друзей. Тем более, что Львы к тому же не особо стремятся проявлять заботу о ближних и ставить потребности товарищей выше своих собственных.
https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html
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одиночество, дружба, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы знаки зодиака, которые больше всех рискуют остаться одинокими

06:15 18.04.2021
 
© Depositphotos / Mojzes IgorЗадумчивая женщина
Задумчивая женщина - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / Mojzes Igor
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала знаки зодиака, которые больше остальных рискуют остаться в одиночестве из-за своего тяжелого характера, сообщает Pinkvilla.
По словам эксперта, таким людям сложно наладить отношения и они часто теряют своих друзей.
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Тельцы любят заводить новых друзей и веселиться с ними. Однако через какое-то время им нужно побыть в одиночестве, чтобы перезарядиться и погрузиться в себя. Из-за этой странной привычки они рискуют потерять товарищей.
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Львам нравится быть эгоистами. Они любят себя и не сожалеют об этом. Однако это может раздражать друзей. Тем более, что Львы к тому же не особо стремятся проявлять заботу о ближних и ставить потребности товарищей выше своих собственных.
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