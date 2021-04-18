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Украинские силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР

Украинские силовики обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:34

2021-04-18T09:34

2021-04-18T09:34

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева - ред.) - Саханка, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ране в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210418/ukraina-1728727614.html

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире