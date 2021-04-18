https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html
Появилось видео из машины, в которой насмерть разбились пятеро подростков
Появилось видео из машины, в которой насмерть разбились пятеро подростков
Портал 161.RU опубликовал видео, снятое одним из подростков незадолго до смертельного ДТП в Новочеркасске. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:25
2021-04-18T15:25
2021-04-18T17:38
дтп под ростовом-на-дону
россия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Портал 161.RU опубликовал видео, снятое одним из подростков незадолго до смертельного ДТП в Новочеркасске. На кадрах видна дорога и частично салон автомобиля. В машине громко звучит музыка, слышна нецензурная брань. Сначала водитель ехал достаточно медленно, но ближе к концу ролика начал разгоняться. Авария произошла около 4:30 мск в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai, в котором находились шесть человек, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию. Всем находившимся в салоне было 13-15 лет. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения одного из них. Сообщается, что подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.СК возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп под ростовом-на-дону, россия, авто, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, новочеркасск, происшествия
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Портал 161.RU
опубликовал видео, снятое одним из подростков незадолго до смертельного ДТП в Новочеркасске
.
На кадрах видна дорога и частично салон автомобиля. В машине громко звучит музыка, слышна нецензурная брань. Сначала водитель ехал достаточно медленно, но ближе к концу ролика начал разгоняться.
Авария произошла около 4:30 мск в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai, в котором находились шесть человек, врезался в дерево. Пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию.
Всем находившимся в салоне было 13-15 лет. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения одного из них. Сообщается, что подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.
СК
возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.