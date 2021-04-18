https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728802121.html

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Новочеркасске

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Новочеркасске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T12:18

2021-04-18T12:18

2021-04-18T15:08

дтп под ростовом-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

ростовская область

новочеркасск

дтп

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании."В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СК РФ поручил руководству СУСК по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии", - говорится в сообщении.Рано утром 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участие несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице.

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728798619.html

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Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков 2021-04-18T12:18 true PT0M10S

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дтп под ростовом-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, новочеркасск, дтп, происшествия