https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728802121.html
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Новочеркасске
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Новочеркасске
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:18
2021-04-18T12:18
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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новочеркасск
дтп
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании."В связи с тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними, председатель СК РФ поручил руководству СУСК по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии", - говорится в сообщении.Рано утром 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участие несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице.
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728798619.html
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Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
2021-04-18T12:18
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дтп под ростовом-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, новочеркасск, дтп, происшествия