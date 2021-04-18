https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728798619.html
Источник сообщил подробности о погибших в ДТП в Новочеркасске
Источник сообщил подробности о погибших в ДТП в Новочеркасске
Подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске Ростовской области, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:37
2021-04-18T11:37
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске Ростовской области, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным полиции, в 4.30 мск воскресенья Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть подростков 13-15 лет, пять из них погибли, еще один находится в реанимации."Все, кто был в машине, из одной школы. У одного из них в пятницу был день рождения, который они, предположительно, отмечали в субботу", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по предварительным данным, подростку, который был за рулем, исполнилось 14 лет.
https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728791816.html
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Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
Кадры с места ДТП в Ростовской области, где погибли пятеро подростков
2021-04-18T11:37
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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия