Британия призвала Россию обеспечить Навального независимой медпомощью
19:37 18.04.2021 (обновлено: 19:43 18.04.2021)
ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости. Британия глубоко обеспокоена сообщениями о "неприемлемом обращении" с оппозиционером Алексеем Навальным, требует пустить к нему независимого врача, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя МИД Великобритании.
"Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшением его здоровья. Господину Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы вновь повторяем призыв немедленно освободить его из политически мотивированного заключения", - говорится в заявлении.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что санкции ЕС против Москвы ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем и используются для вмешательства во внутренние дела России.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова 7 апреля приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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