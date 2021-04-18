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Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Навального
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Навального
Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 апреля обсудят ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:54
2021-04-18T16:54
хайко маас
алексей навальный
мид германии
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 апреля обсудят ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас."На завтрашней встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС также обсудят ситуацию с Навальным", - приводит агентство Франс Пресс слова Мааса.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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хайко маас, алексей навальный, мид германии, евросоюз, в мире

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Навального

16:54 18.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 апреля обсудят ситуацию вокруг Алексея Навального, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.
"На завтрашней встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС также обсудят ситуацию с Навальным", - приводит агентство Франс Пресс слова Мааса.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Хайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзВ мире
 
 
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