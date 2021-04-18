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В Москве за сутки госпитализировали 840 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 840 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 840 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:29
2021-04-18T11:29
2021-04-18T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 840 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 971 557. В Москве выявлено 2 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 840 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
За сутки в Москве
госпитализированы 840 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 1 237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 971 557. В Москве выявлено 2 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 840 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.