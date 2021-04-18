https://ria.ru/20210418/moskva-1728797735.html

В Москве за сутки госпитализировали 840 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 840 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 840 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:29

2021-04-18T11:29

2021-04-18T11:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 840 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 971 557. В Москве выявлено 2 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 840 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки в столице скончались 53 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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