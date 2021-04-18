https://ria.ru/20210418/mordoviya-1728809507.html

Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии взяли под домашний арест

Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии взяли под домашний арест

Бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова помещена под домашний арест по уголовному делу о взяточничестве,... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:02

2021-04-18T14:02

2021-04-18T14:02

россия

республика мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова помещена под домашний арест по уголовному делу о взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемая, занимавшая в то время должность председателя госкомитета по делам молодежи Мордовии, получала через посредников взятки от жителей республики за включение их в нарушение очередности в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.В отношении Помеловой возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ и 285 УК РФ (получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210417/vzyatki-1728710706.html

https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728567094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия