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Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии взяли под домашний арест
Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии взяли под домашний арест
Бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова помещена под домашний арест по уголовному делу о взяточничестве,... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:02
2021-04-18T14:02
россия
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова помещена под домашний арест по уголовному делу о взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемая, занимавшая в то время должность председателя госкомитета по делам молодежи Мордовии, получала через посредников взятки от жителей республики за включение их в нарушение очередности в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.В отношении Помеловой возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ и 285 УК РФ (получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой. Расследование продолжается.
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россия, республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии взяли под домашний арест

14:02 18.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Бывшая председатель государственного комитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова помещена под домашний арест по уголовному делу о взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемая, занимавшая в то время должность председателя госкомитета по делам молодежи Мордовии, получала через посредников взятки от жителей республики за включение их в нарушение очередности в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 13:59
Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии задержали по делу о взятках
В отношении Помеловой возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ и 285 УК РФ (получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).
"Следствием ей предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток по 35 тысяч рублей в каждом случае... Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Кроме того, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемой. Расследование продолжается.
Заместитель главы департамента экономики и развития Москвы Леонид Кострома в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 13:20
Замглавы департамента экономики Москвы арестовали по делу о взятке
 
РоссияРеспублика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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