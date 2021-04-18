https://ria.ru/20210418/lavina-1728776842.html

При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек

При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек

Один человек погиб в результате схода лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии, состояние шести человек удовлетворительное, проводится эвакуация, сообщает... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T06:31

2021-04-18T06:31

2021-04-18T10:51

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Один человек погиб в результате схода лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии, состояние шести человек удовлетворительное, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье из-за обильного снегопада на региональной автодороге "Яна" в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Томпонского района произошел сход лавины. На автодороге застряли две машины, в которых было семь человек, в том числе двое детей.Также в готовности к вылету на место происшествия в Якутске находятся спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток."Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники", - добавили в МЧС.По информации управления автодорог республики, проезд по зимнику временно закрыт. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.

https://ria.ru/20210414/lavina-1728171520.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия