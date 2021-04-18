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При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек
При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек
Один человек погиб в результате схода лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии, состояние шести человек удовлетворительное, проводится эвакуация, сообщает... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T06:31
2021-04-18T10:51
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Один человек погиб в результате схода лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии, состояние шести человек удовлетворительное, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье из-за обильного снегопада на региональной автодороге "Яна" в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Томпонского района произошел сход лавины. На автодороге застряли две машины, в которых было семь человек, в том числе двое детей.Также в готовности к вылету на место происшествия в Якутске находятся спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток."Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники", - добавили в МЧС.По информации управления автодорог республики, проезд по зимнику временно закрыт. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.
https://ria.ru/20210414/lavina-1728171520.html
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

При сходе лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии погиб один человек

06:31 18.04.2021 (обновлено: 10:51 18.04.2021)
 
CC0 / Simon / Последствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
CC0 / Simon /
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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Один человек погиб в результате схода лавины на зимней автодороге "Яна" в Якутии, состояние шести человек удовлетворительное, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье из-за обильного снегопада на региональной автодороге "Яна" в 56 километрах от населенного пункта Тополиное Томпонского района произошел сход лавины. На автодороге застряли две машины, в которых было семь человек, в том числе двое детей.
"Состояние шести человек удовлетворительное, один человек 1996 года рождения погиб в результате схода снежной массы. Проводится эвакуация в село Тополиное, из города Якутск спланирован вылет Ми-8 МТВ "Полярные авиалинии" с пятью спасателями республиканской службы спасения и необходимым оборудованием, а также с двумя медицинскими работниками республиканского Центра медицины катастроф", - рассказали в пресс-службе.
Также в готовности к вылету на место происшествия в Якутске находятся спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток.
"Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники", - добавили в МЧС.
По информации управления автодорог республики, проезд по зимнику временно закрыт. На восстановление транспортного сообщения выехали дорожные службы.
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Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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