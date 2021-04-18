https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728796755.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:17
2021-04-18T11:17
2021-04-18T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428337_0:222:2961:1888_1920x0_80_0_0_768e0f205795201f6a2527d22a4c7a0e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428337_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_1ba33e62ffec7a7dced70a71c5092861.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ