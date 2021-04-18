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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728796755.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:17
2021-04-18T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ

Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

11:17 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округНенецкий автономный округ
 
 
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