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Главный вред — не здоровью. Почему в России самый дорогой кофе
Главный вред — не здоровью. Почему в России самый дорогой кофе
Карантин, низкий урожай и слабый рубль взвинтят цены на чай и кофе, предупреждают производители. К августу — на пять-десять процентов. Раскошелиться придется и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:00
2021-04-18T07:57
кофе
курс рубля
аренда
цены
экономика
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Карантин, низкий урожай и слабый рубль взвинтят цены на чай и кофе, предупреждают производители. К августу — на пять-десять процентов. Раскошелиться придется и любителям кофе навынос — хотя российский маленький латте и так считается самым дорогим в мире. В непростом ценообразовании бодрящих напитков разбиралось РИА Новости. Бодрящий эффектВ конце прошлого года отпускные цены на чай и кофе подскочили в среднем на два-восемь процентов. Больше всего — на листовой чай. Подорожало само сырье, поясняет Мария Драбовая, директор по корпоративным коммуникациям ГК "Орими", выпускающей чай многих популярных в России марок. Дело в том, что Индия — второй после Китая производитель и поставщик чая в мире — резко сократила обороты. Карантин и плохая погода сорвали сбор урожая. "Спрос восстанавливается быстрее производства. И цены ожидаемо поднимаются. К тому же их разгоняют безудержная эмиссия доллара и перебои с логистикой", — говорит Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.В августе на глобальном рынке обновился трехлетний максимум: чай подорожал на 4,3 процента, до 3,16 доллара за килограмм. По данным Всемирного банка, в 2020-м в среднем было 2,7 доллара. Естественно, это сказалось и на российских ценах. Чай у нас очень популярен, а собственного производства крайне мало: только в Краснодарском крае, севернее уже не растет. Поэтому без импорта не обойтись. Более 95 процентов листьев отечественные компании приобретают на аукционах в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. Потом обрабатывают и фасуют. В стране потребляют около 140 тысяч тонн чая в год. Кофе и того больше — 180 тысяч. По данным Ассоциации "Росчайкофе", в пандемию продажи кофе сохранились на прежнем уровне. Но серьезная нехватка мытой арабики из-за неурожая в Центральной Америке и общее сокращение производства привели к взлету цен. Мировые цены подгоняют российскиеКак предупреждают экономисты, кофе и чай продолжат дорожать на фоне мировой продовольственной инфляции, вызванной антиковидными ограничениями и накачкой экономики развитых стран деньгами. Эти средства частично перетекают на продовольственный рынок, где спрос наиболее стабильный. "Тут идет речь о "низкой эластичности", поскольку продукты покупают всегда. Даже если они подорожали. Поэтому и растут мировые цены. Например, кофе только с ноября по апрель взлетел на американской бирже на 25 процентов", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Подорожала и упаковка. В этом сегменте спрос вырос из-за разрыва логистических цепочек, остановки предприятий и дефицита материалов (полимеров и картона). Производители и продавцы пытаются сдержать цены, чтобы не потерять долю на рынке. Но надолго их усилий вряд ли хватит. В итоге к августу чай прибавит пять процентов, кофе — семь-одиннадцать, предупреждает Сергей Черников.Чашка кофеюНе останется в стороне и столь популярный в больших городах кофе навынос. Как указывают игроки рынка, цены вырастут ближе к сентябрю. Вслед за другими продуктами. У кофеен попросту нет другого выхода — им нужно выжить и восстановиться после коронакризиса. Выручка упала почти на треть по всему ассортименту. При этом цены поднялись на пять-десять процентов. На витринах остались только хиты продаж. Чтобы приготовить стандартный американо, капучино или эспрессо, бариста в среднем берет около десяти граммов молотого кофе. Допустим, сетевые кофейни предпочитают дешевые сорта, маленькие "крафтовые" — дорогие. В большинстве случаев цена — от одного до двух рублей за грамм. То есть 20 рублей на чашку. Добавляем молоко. Кофейни, ориентированные на поток, выбирают из среднего ценового сегмента, то есть за 50-60 рублей. Некоторые предпочитают подороже — за 75. На одну порцию латте надо 120-160 миллилитров. Прибавляем еще восемь-десять рублей. Не забудем про воду, без которой кофе не получится: 150-200 миллилитров обходятся примерно в рубль. Кофейни закупают дополнительно сахар и сироп: одна порция — в среднем 30 копеек и около пяти рублей соответственно. К тому же, "кофе навынос" невозможен без тары — стаканчика с держателем, трубочкой, крышкой. Это от пяти до десяти рублей. Плюс коммунальные расходы, работа персонала: 10-15 рублей на чашку. В результате себестоимость среднего американо — около 45 рублей. Можно найти и попроще — за 20. Капучино или латте — 60 рублей, чаще — 35-40. Иллюзия доходаДругими словами, затраты — 20-30 процентов тех средств, что покупатель оставляет в кофейне. Новичкам рынка кажется, что в результате можно хорошо заработать. Однако это иллюзия, говорят опытные предприниматели. На оформление помещения, дизайн, посуду тоже нужны деньги. И самое дорогое — кофемашина, от полумиллиона до двух миллионов рублей. Многие берут аппарат в аренду у поставщика за зерно. Но это не всегда выгодно, поскольку сырье дорожает и себестоимость каждой чашки растет. "Кофейные зерна и иные ингредиенты, оборудование — все это связано с импортом. А рубль слабеет. Учтите также расходы на транспорт, электричество, амортизацию производственного и сервисного оборудования, содержание помещений, налоги и прочее. Вот кофейни и поднимают цены", — говорит Марк Гойхман. В Москве торговая недвижимость значительно дороже, чем в других городах Европы и США. К тому же кофе — модный продукт. Неудивительно, что несколько лет подряд Россия возглавляет "индекс латте", ранжирующий стоимость чашки напитка в Starbucks. В пересчете на покупательную способность российский "маленький латте" самый дорогой в мире.По словам Гойхмана, кофе обгонит общую инфляцию и подорожает к концу года на 10-15 процентов. Поэтому любителям бодрящего напитка придется раскошелиться, перейти на растворимый и варить дома кофе по-турецки.
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кофе, курс рубля, аренда, цены, экономика

Главный вред — не здоровью. Почему в России самый дорогой кофе

08:00 18.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие в районе Москва-Сити в Москве
Прохожие в районе Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Карантин, низкий урожай и слабый рубль взвинтят цены на чай и кофе, предупреждают производители. К августу — на пять-десять процентов. Раскошелиться придется и любителям кофе навынос — хотя российский маленький латте и так считается самым дорогим в мире. В непростом ценообразовании бодрящих напитков разбиралось РИА Новости.

Бодрящий эффект

В конце прошлого года отпускные цены на чай и кофе подскочили в среднем на два-восемь процентов. Больше всего — на листовой чай. Подорожало само сырье, поясняет Мария Драбовая, директор по корпоративным коммуникациям ГК "Орими", выпускающей чай многих популярных в России марок.
Дело в том, что Индия — второй после Китая производитель и поставщик чая в мире — резко сократила обороты. Карантин и плохая погода сорвали сбор урожая. "Спрос восстанавливается быстрее производства. И цены ожидаемо поднимаются. К тому же их разгоняют безудержная эмиссия доллара и перебои с логистикой", — говорит Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.
В августе на глобальном рынке обновился трехлетний максимум: чай подорожал на 4,3 процента, до 3,16 доллара за килограмм. По данным Всемирного банка, в 2020-м в среднем было 2,7 доллара. Естественно, это сказалось и на российских ценах.
Чай у нас очень популярен, а собственного производства крайне мало: только в Краснодарском крае, севернее уже не растет. Поэтому без импорта не обойтись. Более 95 процентов листьев отечественные компании приобретают на аукционах в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении. Потом обрабатывают и фасуют.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеханизированная сборка Мацестинского чая в Хостинском районе Большого Сочи
Механизированная сборка Мацестинского чая в Хостинском районе Большого Сочи - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Механизированная сборка Мацестинского чая в Хостинском районе Большого Сочи
В стране потребляют около 140 тысяч тонн чая в год. Кофе и того больше — 180 тысяч. По данным Ассоциации "Росчайкофе", в пандемию продажи кофе сохранились на прежнем уровне. Но серьезная нехватка мытой арабики из-за неурожая в Центральной Америке и общее сокращение производства привели к взлету цен.

Мировые цены подгоняют российские

Как предупреждают экономисты, кофе и чай продолжат дорожать на фоне мировой продовольственной инфляции, вызванной антиковидными ограничениями и накачкой экономики развитых стран деньгами. Эти средства частично перетекают на продовольственный рынок, где спрос наиболее стабильный.
"Тут идет речь о "низкой эластичности", поскольку продукты покупают всегда. Даже если они подорожали. Поэтому и растут мировые цены. Например, кофе только с ноября по апрель взлетел на американской бирже на 25 процентов", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Подорожала и упаковка. В этом сегменте спрос вырос из-за разрыва логистических цепочек, остановки предприятий и дефицита материалов (полимеров и картона).
Производители и продавцы пытаются сдержать цены, чтобы не потерять долю на рынке. Но надолго их усилий вряд ли хватит. В итоге к августу чай прибавит пять процентов, кофе — семь-одиннадцать, предупреждает Сергей Черников.

Чашка кофею

Не останется в стороне и столь популярный в больших городах кофе навынос. Как указывают игроки рынка, цены вырастут ближе к сентябрю. Вслед за другими продуктами.
У кофеен попросту нет другого выхода — им нужно выжить и восстановиться после коронакризиса. Выручка упала почти на треть по всему ассортименту. При этом цены поднялись на пять-десять процентов. На витринах остались только хиты продаж.
Чтобы приготовить стандартный американо, капучино или эспрессо, бариста в среднем берет около десяти граммов молотого кофе. Допустим, сетевые кофейни предпочитают дешевые сорта, маленькие "крафтовые" — дорогие. В большинстве случаев цена — от одного до двух рублей за грамм. То есть 20 рублей на чашку.
Добавляем молоко. Кофейни, ориентированные на поток, выбирают из среднего ценового сегмента, то есть за 50-60 рублей. Некоторые предпочитают подороже — за 75. На одну порцию латте надо 120-160 миллилитров. Прибавляем еще восемь-десять рублей.
© Depositphotos / AllaSerebrinaКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
Кофе с собой
Не забудем про воду, без которой кофе не получится: 150-200 миллилитров обходятся примерно в рубль. Кофейни закупают дополнительно сахар и сироп: одна порция — в среднем 30 копеек и около пяти рублей соответственно.
К тому же, "кофе навынос" невозможен без тары — стаканчика с держателем, трубочкой, крышкой. Это от пяти до десяти рублей.
Плюс коммунальные расходы, работа персонала: 10-15 рублей на чашку.
В результате себестоимость среднего американо — около 45 рублей. Можно найти и попроще — за 20. Капучино или латте — 60 рублей, чаще — 35-40.

Иллюзия дохода

Другими словами, затраты — 20-30 процентов тех средств, что покупатель оставляет в кофейне. Новичкам рынка кажется, что в результате можно хорошо заработать. Однако это иллюзия, говорят опытные предприниматели. На оформление помещения, дизайн, посуду тоже нужны деньги.
И самое дорогое — кофемашина, от полумиллиона до двух миллионов рублей. Многие берут аппарат в аренду у поставщика за зерно. Но это не всегда выгодно, поскольку сырье дорожает и себестоимость каждой чашки растет.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБариста во время приготовления кофе
Бариста во время приготовления кофе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бариста во время приготовления кофе
"Кофейные зерна и иные ингредиенты, оборудование — все это связано с импортом. А рубль слабеет. Учтите также расходы на транспорт, электричество, амортизацию производственного и сервисного оборудования, содержание помещений, налоги и прочее. Вот кофейни и поднимают цены", — говорит Марк Гойхман.
В Москве торговая недвижимость значительно дороже, чем в других городах Европы и США. К тому же кофе — модный продукт. Неудивительно, что несколько лет подряд Россия возглавляет "индекс латте", ранжирующий стоимость чашки напитка в Starbucks. В пересчете на покупательную способность российский "маленький латте" самый дорогой в мире.
По словам Гойхмана, кофе обгонит общую инфляцию и подорожает к концу года на 10-15 процентов. Поэтому любителям бодрящего напитка придется раскошелиться, перейти на растворимый и варить дома кофе по-турецки.

Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 06:20
Эксперты сообщили о возможном росте цен на чай и кофе в 2021 году
 
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