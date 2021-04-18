https://ria.ru/20210418/kharris-1728775050.html

Жительницу Флориды задержали за угрозы убийства Харрис

Жительницу Флориды задержали за угрозы убийства Харрис

Федеральные власти США задержали жительницу Флориды, обвиняемую в угрозах убить вице-президента страны Камалу Харрис, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T04:30

2021-04-18T04:30

2021-04-18T04:30

камала харрис

сша

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Федеральные власти США задержали жительницу Флориды, обвиняемую в угрозах убить вице-президента страны Камалу Харрис, сообщает издание USA Today.Правоохранители задержали 39-летнюю медсестру Нивиан Пети Фелпс в четверг. Согласно судебным документам, обвиняемая "сознательно и умышленно угрожала убить и нанести телесные повреждения вице-президенту США".По данным секретной службы, обвиняемая отправляла несколько видео мужу, отбывающему тюремное заключение, в которых выражала гнев по поводу результатов выборов 2020 года, а также обращалась за разрешением на ношение оружия. Согласно судебным документам, Фелпс записала пять видеороликов, в которых угрожала убить Харрис и называла конкретный день. Отмечается, что угрозы женщины подпитывала ее вера в то, что Харрис "на самом деле не чернокожая".Администрация медицинского учреждения, где Фелпс проработала медсестрой 20 лет, сообщила, что женщина будет уволена.По словам адвоката женщины, его подзащитная "не представляет реальную угрозу для вице-президента" и лишь выражала негодование в общении с мужем.Если Фелпс признают виновной, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20210321/bayden-1602207384.html

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камала харрис, сша, в мире