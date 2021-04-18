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Калининградская таможня предупредила об очередях на границе с Литвой
Калининградская таможня предупредила об очередях на границе с Литвой
Калининградская областная таможня предупредила об очередях на международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовской границы... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:39
2021-04-18T12:39
россия
калининградская область
литва
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КАЛИНИНГРАД, 18 апр - РИА Новости. Калининградская областная таможня предупредила об очередях на международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовской границы из-за ремонта дороги в пункте пропуска."Пропуск из РФ осуществляется по фактическому приёму транспортных средств Литвой. Согласно устной информации, полученной сегодня от таможенного поста Кибартай Литовской Республики, на пункте пропуска проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на линиях контроля. Въезда в РФ ожидают 30 транспортных средства, выезда — 185", - говорится в сообщении калининградской областной таможни.Отмечается, что из пяти линий контроля реконструкция проводится на трёх, на пункте пропуска организовано реверсивное движение транспортных средств. Ожидаемый срок проведения работ - 10 суток.В конце марта таможенная служба Литвы проинформировала о сбое информационных систем, из-за чего к началу апреля перед автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" в Калининградской области скопилось более 250 фур, ожидающих въезда в Литву. Постепенно очередь ликвидировали.Пункт пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовского участка госграницы в Калининградской области является основным для проезда грузового транспорта. Возможности перехода "Советск-Панемуне" в черте города ограничены из-за лимита по грузоподъемности по историческому мосту Королевы Луизы. Работа еще двух международных автомобильных пунктов пропуска ограничена из-за пандемии коронавируса.
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россия, калининградская область, литва

Калининградская таможня предупредила об очередях на границе с Литвой

12:39 18.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ на контрольно-пропускном пункте
Сотрудник таможенной службы РФ на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КАЛИНИНГРАД, 18 апр - РИА Новости. Калининградская областная таможня предупредила об очередях на международном автомобильном пункте пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовской границы из-за ремонта дороги в пункте пропуска.
"Пропуск из РФ осуществляется по фактическому приёму транспортных средств Литвой. Согласно устной информации, полученной сегодня от таможенного поста Кибартай Литовской Республики, на пункте пропуска проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на линиях контроля. Въезда в РФ ожидают 30 транспортных средства, выезда — 185", - говорится в сообщении калининградской областной таможни.
Отмечается, что из пяти линий контроля реконструкция проводится на трёх, на пункте пропуска организовано реверсивное движение транспортных средств. Ожидаемый срок проведения работ - 10 суток.
В конце марта таможенная служба Литвы проинформировала о сбое информационных систем, из-за чего к началу апреля перед автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" в Калининградской области скопилось более 250 фур, ожидающих въезда в Литву. Постепенно очередь ликвидировали.
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Пункт пропуска "Чернышевское-Кибартай" российско-литовского участка госграницы в Калининградской области является основным для проезда грузового транспорта. Возможности перехода "Советск-Панемуне" в черте города ограничены из-за лимита по грузоподъемности по историческому мосту Королевы Луизы. Работа еще двух международных автомобильных пунктов пропуска ограничена из-за пандемии коронавируса.
 
РоссияКалининградская областьЛитва
 
 
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