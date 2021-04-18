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США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов
США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов
США выражают поддержку Чехии в ее решительном ответе на "подрывные действия России", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свете решения... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:20
2021-04-18T21:20
россия
андрей бабиш
александр петров (посол)
государственный департамент сша
мид чехии
белоруссия
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США выражают поддержку Чехии в ее решительном ответе на "подрывные действия России", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свете решения чешских властей по высылке российских дипломатов."США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении Прайса.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует. По словам Захаровой, новости о высылке российских дипломатов из Чехии должны были оттеснить в информационном поле сообщения о раскрытии планов готовившегося в Белоруссии государственного переворота.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
https://ria.ru/20210418/zakharova-1728837912.html
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россия, андрей бабиш, александр петров (посол), государственный департамент сша, мид чехии, белоруссия, в мире

США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

21:20 18.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США выражают поддержку Чехии в ее решительном ответе на "подрывные действия России", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в свете решения чешских властей по высылке российских дипломатов.
"США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении Прайса.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует. По словам Захаровой, новости о высылке российских дипломатов из Чехии должны были оттеснить в информационном поле сообщения о раскрытии планов готовившегося в Белоруссии государственного переворота.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 18:57
Захарова объяснила, почему Запад нагнетает истерию и тревогу в мире
 
РоссияАндрей БабишАлександр Петров (посол)Государственный департамент СШАМИД ЧехииБелоруссияВ мире
 
 
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