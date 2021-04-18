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Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы
Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:24
2021-04-18T14:24
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также лишиться возможности работать с детьми."Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и в зависимости от тяжести либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми - поставлять продукты. Ну, а если более тяжелое - занимаются уже правоохранительные органы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы

14:24 18.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также лишиться возможности работать с детьми.
"Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и в зависимости от тяжести либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми - поставлять продукты. Ну, а если более тяжелое - занимаются уже правоохранительные органы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:39
Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах
 
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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