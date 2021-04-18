https://ria.ru/20210418/golikova-1728812551.html
Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы
Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:24
2021-04-18T14:24
2021-04-18T14:24
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также лишиться возможности работать с детьми."Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и в зависимости от тяжести либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми - поставлять продукты. Ну, а если более тяжелое - занимаются уже правоохранительные органы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20210317/putin-1601649498.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество