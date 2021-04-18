https://ria.ru/20210418/golikova-1728812551.html

Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы

Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:24

2021-04-18T14:24

2021-04-18T14:24

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588660725_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_a405fe9ad69ef567cdddb0a9f5153968.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что поставщики некачественных продуктов питания для школ могут подвергнуться административному наказанию, а также лишиться возможности работать с детьми."Выходит Роспотребнадзор, выходят следственные органы и в зависимости от тяжести либо это будет административное наказание, либо лишение возможности работать с детьми - поставлять продукты. Ну, а если более тяжелое - занимаются уже правоохранительные органы", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20210317/putin-1601649498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество