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Заговорщики хотели люстрировать министров Лукашенко, заявили в ФСБ
Заговорщики хотели люстрировать министров Лукашенко, заявили в ФСБ
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали на четверть века люстрировать министров, работавших при президенте Александре Лукашенко, следует... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:02
2021-04-18T21:11
омон россии
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
в мире
белоруссия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали на четверть века люстрировать министров, работавших при президенте Александре Лукашенко, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, по данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Как сообщал центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики."Вообще наше предложение - всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25", - сказал Зенкович на встрече с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы.Ранее в воскресенье кадры оперативной съемки ФСБ были показаны в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1". Федута с Зенковичем сразу заявили собеседникам, что их цель - убийство Лукашенко. Также предполагалось полностью заблокировать энергосистему Белоруссии, блокировать внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы зачитать свое обращение. Также называлось желательным заблокировать Минск, чтобы власти не могли извне подтянуть войска к столице Белоруссии.Как сообщал телеканал, на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. Зенкович рассказывал, что нужная информация о чиновниках уже добыта путем взлома серверов МВД, КГБ, Следственного комитета Белоруссии. К подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Федута и Зенкович заявили, что им нужно как минимум пять лет для транформации общества и государства, и что после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, сообщалось в сюжете. Предполагалось создать государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Лично Зенкович, по его словам, собирался отвечать за правовую реформу.Также на встрече Зенкович и Федута предложили собеседникам разграбить и присвоить себе имущество Лукашенко, отмечалось в сюжете.
https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html
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москва
сша
белоруссия
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омон россии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, в мире, белоруссия

Заговорщики хотели люстрировать министров Лукашенко, заявили в ФСБ

21:02 18.04.2021 (обновлено: 21:11 18.04.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали на четверть века люстрировать министров, работавших при президенте Александре Лукашенко, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.
В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, по данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы. Как сообщал центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 20:58
Готовившим покушение на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы
"Вообще наше предложение - всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25", - сказал Зенкович на встрече с якобы белорусскими генералами в VIP-комнате одного из ресторанов Москвы.
Ранее в воскресенье кадры оперативной съемки ФСБ были показаны в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1". Федута с Зенковичем сразу заявили собеседникам, что их цель - убийство Лукашенко. Также предполагалось полностью заблокировать энергосистему Белоруссии, блокировать внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы зачитать свое обращение. Также называлось желательным заблокировать Минск, чтобы власти не могли извне подтянуть войска к столице Белоруссии.
Как сообщал телеканал, на встречу в ресторан Федута и Зенкович привезли даже поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. Зенкович рассказывал, что нужная информация о чиновниках уже добыта путем взлома серверов МВД, КГБ, Следственного комитета Белоруссии. К подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Федута и Зенкович заявили, что им нужно как минимум пять лет для транформации общества и государства, и что после военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, сообщалось в сюжете. Предполагалось создать государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Лично Зенкович, по его словам, собирался отвечать за правовую реформу.
Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 21:01
ФСБ обнародовала видео переговоров Зенковича и Федуты и их задержания
Также на встрече Зенкович и Федута предложили собеседникам разграбить и присвоить себе имущество Лукашенко, отмечалось в сюжете.

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