https://ria.ru/20210418/frantsiya-1728828706.html

Глава МИД Франции не исключил новых санкций из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Франции не исключил новых санкций из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил, что ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T17:03

2021-04-18T17:03

2021-04-18T17:11

жан-ив ле дриан

сергей лавров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

александр грушко

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил, что ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.Ле Дриан заявил, что Франция "чрезвычайно обеспокоена" ухудшением здоровья Навального."Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального - ред.). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие", - сказал глава МИД в эфире телеканала France 3.В то же время французский министр заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что санкции ЕС против Москвы ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем и используются для вмешательства во внутренние дела России.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210418/navalnyy-1728827883.html

https://ria.ru/20210418/navalnyy-1728826740.html

https://ria.ru/20210415/navalnyy-1728478567.html

франция

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