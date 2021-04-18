Глава МИД Франции не исключил новых санкций из-за ситуации с Навальным
17:03 18.04.2021 (обновлено: 17:11 18.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил, что ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Ле Дриан заявил, что Франция "чрезвычайно обеспокоена" ухудшением здоровья Навального.
В то же время французский министр заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя санкции ЕС, заявлял, что Россия будет отвечать на любые злостные действия в свой адрес. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что санкции ЕС против Москвы ставят под вопрос какое-либо взаимодействие с Брюсселем и используются для вмешательства во внутренние дела России.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.