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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/frantsiya-1728825359.html
Глава МИД Франции оценил решение главы региона о заказе "Спутника V"
Глава МИД Франции оценил решение главы региона о заказе "Спутника V"
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает преждевременным решение главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заказать... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:33
2021-04-18T16:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
жан-люк меланшон
жан-ив ле дриан
the lancet
мид франции‎
франция
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает преждевременным решение главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заказать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", при этом не исключив, что это можно будет сделать после регистрации вакцины в ЕС.Ранее глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат."Нет, он уведомил меня только о поездке посла РФ в Марсель, в ходе которой тот продвигал вакцину, однако господин Мюзелье не уведомлял меня о том, что намеревается заказать ее. На его месте я бы подождал некоторое время, потому что "Спутник V" еще не признан (в ЕС. - ред.)", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 3 в ответ на вопрос о том, проинформировал ли его Мюзелье о своем решении.Он напомнил, что производить вакцину во Франции можно будет после того, как ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)."И тогда да, "Спутник V", а почему нет? У вакцины нет национальности. Главное условие - чтобы она была безопасной", - подчеркнул министр.Ранее лидер французской партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал действия правительства, не использующего российскую вакцину", он навал это "вопиющей ошибкой". Он добавил, что Париж давно знал о плюсах "Спутник V", но отказался от него из-за идеологии.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210418/vaktsina-1728824447.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, жан-люк меланшон, жан-ив ле дриан, the lancet, мид франции‎, франция, в мире

Глава МИД Франции оценил решение главы региона о заказе "Спутника V"

16:33 18.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКинолог со служебной собакой проверяет груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Кинолог со служебной собакой проверяет груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает преждевременным решение главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заказать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", при этом не исключив, что это можно будет сделать после регистрации вакцины в ЕС.
Ранее глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
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"Нет, он уведомил меня только о поездке посла РФ в Марсель, в ходе которой тот продвигал вакцину, однако господин Мюзелье не уведомлял меня о том, что намеревается заказать ее. На его месте я бы подождал некоторое время, потому что "Спутник V" еще не признан (в ЕС. - ред.)", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 3 в ответ на вопрос о том, проинформировал ли его Мюзелье о своем решении.
Он напомнил, что производить вакцину во Франции можно будет после того, как ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
"И тогда да, "Спутник V", а почему нет? У вакцины нет национальности. Главное условие - чтобы она была безопасной", - подчеркнул министр.
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Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЖан-Люк МеланшонЖан-Ив Ле ДрианThe LancetМИД Франции‎ФранцияВ мире
 
 
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