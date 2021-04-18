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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210418/eparkhiya-1728823923.html
В РПЦ объяснили реорганизацию Московской епархии
В РПЦ объяснили реорганизацию Московской епархии
Разукрупнение епархий РПЦ – исторический событие, которое дает областям и районам энергию для развития, заявил в воскресенье новоназначенный патриарший... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:20
2021-04-18T17:22
религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский павел
владимир легойда
русская православная церковь
москва
иерусалим
московская область (подмосковье)
белоруссия
сша
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Разукрупнение епархий РПЦ – исторический событие, которое дает областям и районам энергию для развития, заявил в воскресенье новоназначенный патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.Об этом он рассказал журналистам после богослужения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.Синод Русской православной церкви 13 апреля реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы.По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Синод РПЦ 15 апреля назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла патриаршим наместником Московской митрополии."Разукрупнение епархий – величайшее, историческое событие в Русской православной церкви. Оно придало районам и областям энергию (для – ред.) развития. Школы, гимназии, церковные учреждения – это такой стимул для развития нашей церковной жизни. В Белоруссии то же самое. Представьте, на всю Беларусь когда-то был один владыка Филарет", - сказал митрополит Павел.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказывал РИА Новости, что, по его мнению, создание Московской митрополии со временем даст новые возможности для прихожан. По мере того как архиереи, каждый в своей епархии, будут включаться в дела новых епархий, "постепенно какие-то новые возможности будут открываться у приходов, а, следовательно, и у прихожан", считает епископ.В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял в СМИ, что решение о разделении Московской епархии принято в логике давно идущего в РПЦ процесса "разукрупнения епархий": архиерею, по его словам, сложно одному осуществлять управление крупным образованием и сохранять связь с духовенством и паствой.Митрополит Павел был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Псково-Печерского монастыря, управделам приходов в США и Канаде. В 1999 году он был назначен епископом Венским и Австрийским, с 2003 года — он архиепископ Рязанский и Касимовский, а с 2013 по 2020 годы был патриаршим экзархом вся Белоруссии.
https://ria.ru/20210414/yuvenaliy-1728323232.html
https://ria.ru/20210315/post-1600884761.html
москва
иерусалим
московская область (подмосковье)
белоруссия
сша
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митрополит минский и заславский павел, владимир легойда, русская православная церковь, москва, иерусалим, московская область (подмосковье), белоруссия, сша

В РПЦ объяснили реорганизацию Московской епархии

16:20 18.04.2021 (обновлено: 17:22 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Разукрупнение епархий РПЦ – исторический событие, которое дает областям и районам энергию для развития, заявил в воскресенье новоназначенный патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Об этом он рассказал журналистам после богослужения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.
Синод Русской православной церкви 13 апреля реорганизовал Московскую епархию. Теперь на территории Московской области существуют пять епархий (Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская и Одинцовская), они объединены в новосозданную Московскую митрополию. Также продолжает действовать Московская епархия, в которой остались столичные приходы.
По уставу РПЦ, патриарху в управлении Московским регионом помогает патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Синод РПЦ 15 апреля назначил митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла патриаршим наместником Московской митрополии.
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"Разукрупнение епархий – величайшее, историческое событие в Русской православной церкви. Оно придало районам и областям энергию (для – ред.) развития. Школы, гимназии, церковные учреждения – это такой стимул для развития нашей церковной жизни. В Белоруссии то же самое. Представьте, на всю Беларусь когда-то был один владыка Филарет", - сказал митрополит Павел.
Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) рассказывал РИА Новости, что, по его мнению, создание Московской митрополии со временем даст новые возможности для прихожан. По мере того как архиереи, каждый в своей епархии, будут включаться в дела новых епархий, "постепенно какие-то новые возможности будут открываться у приходов, а, следовательно, и у прихожан", считает епископ.
В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял в СМИ, что решение о разделении Московской епархии принято в логике давно идущего в РПЦ процесса "разукрупнения епархий": архиерею, по его словам, сложно одному осуществлять управление крупным образованием и сохранять связь с духовенством и паствой.
Митрополит Павел был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Псково-Печерского монастыря, управделам приходов в США и Канаде. В 1999 году он был назначен епископом Венским и Австрийским, с 2003 года — он архиепископ Рязанский и Касимовский, а с 2013 по 2020 годы был патриаршим экзархом вся Белоруссии.
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