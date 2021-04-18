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https://ria.ru/20210418/donbass-1728792088.html
ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов
ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов
Украинские силовики свезли около 150 единиц вооружения и техники в подконтрольные Киеву населенные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:28
2021-04-18T12:22
донецкая народная республика
горловка
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики свезли около 150 единиц вооружения и техники в подконтрольные Киеву населенные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили представители самопровозглашенных республик.Так, ВСУ установили 133 противотанковые мины у Марьинки (вблизи Донецка) и Доломитного (у Горловки) в непосредственной близости от жилых домов и дорог, заявил спикер милиции Донецкой народной республики.В ЛНР ранее насчитали в окрестностях контролируемых Киевом территорий 23 единицы вооружения, в частности, три боевые машины пехоты БМП-2.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Контактная группа по урегулированию с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210418/donbass-1728791523.html
https://ria.ru/20210418/donbass-1728787346.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (донецкая область)
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донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), украина, в мире

ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов

10:28 18.04.2021 (обновлено: 12:22 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики свезли около 150 единиц вооружения и техники в подконтрольные Киеву населенные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили представители самопровозглашенных республик.
Так, ВСУ установили 133 противотанковые мины у Марьинки (вблизи Донецка) и Доломитного (у Горловки) в непосредственной близости от жилых домов и дорог, заявил спикер милиции Донецкой народной республики.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 10:25
В ЛНР заявили, что ВСУ размещает бронетехнику в жилых районах
В ЛНР ранее насчитали в окрестностях контролируемых Киевом территорий 23 единицы вооружения, в частности, три боевые машины пехоты БМП-2.
Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.
В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Контактная группа по урегулированию с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
Украинские военнослужащие на линии разделения недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Донецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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