https://ria.ru/20210418/donbass-1728792088.html
ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов
ДНР и ЛНР обвинили Украину в размещении вооружения около жилых районов
Украинские силовики свезли около 150 единиц вооружения и техники в подконтрольные Киеву населенные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:28
2021-04-18T10:28
2021-04-18T12:22
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ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские силовики свезли около 150 единиц вооружения и техники в подконтрольные Киеву населенные пункты у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили представители самопровозглашенных республик.Так, ВСУ установили 133 противотанковые мины у Марьинки (вблизи Донецка) и Доломитного (у Горловки) в непосредственной близости от жилых домов и дорог, заявил спикер милиции Донецкой народной республики.В ЛНР ранее насчитали в окрестностях контролируемых Киевом территорий 23 единицы вооружения, в частности, три боевые машины пехоты БМП-2.Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать самопровозглашенные республики из запрещенного "Минском-2" оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника.В Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Контактная группа по урегулированию с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20210418/donbass-1728791523.html
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донецкая народная республика
горловка
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донецкая народная республика, горловка, донецк (донецкая область), украина, в мире