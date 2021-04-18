https://ria.ru/20210418/donbass-1728787346.html

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия силовиками за сутки

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:52

2021-04-18T09:52

2021-04-18T09:52

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о 13 обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений... составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике почти 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия."Украинская сторона в СЦКК игнорировала все наши запросы режима тишины путем задействования координационного механизма", - добавил представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210418/ukraina-1728727614.html

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донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире