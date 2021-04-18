https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html
Политолог назвал причастных к высылке российских дипломатов из Чехии
Политолог назвал причастных к высылке российских дипломатов из Чехии
Политолог-американист Малек Дудаков заявил в интервью телеканалу "360", что решение Чехии выслать 18 сотрудников посольства России вряд ли было самостоятельным. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:33
2021-04-18T12:33
2021-04-18T12:33
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в интервью телеканалу "360", что решение Чехии выслать 18 сотрудников посольства России вряд ли было самостоятельным.Как отметил эксперт, Вашингтон и Брюссель, желающие скоординировать партнеров против "российской агрессии", "давят" на страны НАТО."Я сомневаюсь, что это была инициатива конкретно чехов. Понятно, что это укладывается в общую канву [отношения Запада к России]: мы видели не так давно высылку российских дипломатов из Италии, которых тоже обвинили в том, что они разведчики. Потом высылка дипломатов из Соединенных Штатов Америки, теперь — из Чехии", — напомнил Дудаков.Политолог подчеркнул, что на подобные действия обязательно последует симметричный ответ со стороны Москвы, в частности аналогичная высылка чешских дипломатов.Накануне премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД страны Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов: они должны выехать в течение 48 часов. Чешская полиция, в свою очередь, объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать сотрудников дипмиссии, отметила, что Чехии хорошо известны последствия таких решений.
https://ria.ru/20210418/velikobritaniya-1728801278.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/praga-1728788358.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, нато, мид чехии, москва, чехия, вашингтон (город), сша, в мире