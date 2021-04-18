https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728783568.html

Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений

Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:03

2021-04-18T09:03

2021-04-18T09:03

али абдель аль

ансар алла

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения "Ансар Алла" (хуситов) по саудовской территории и "были позитивным". Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством", пишет Financial Times.По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, "переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее и из-за атак хуситов".При этом, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров между с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались.Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/iran-1728237000.html

https://ria.ru/20210302/araviya-1599496112.html

саудовская аравия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

али абдель аль, ансар алла, джо байден, саудовская аравия, иран, сша, в мире