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Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений
Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений
Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:03
2021-04-18T09:03
али абдель аль
ансар алла
джо байден
саудовская аравия
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения "Ансар Алла" (хуситов) по саудовской территории и "были позитивным". Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством", пишет Financial Times.По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, "переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее и из-за атак хуситов".При этом, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров между с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались.Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/iran-1728237000.html
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али абдель аль, ансар алла, джо байден, саудовская аравия, иран, сша, в мире

Саудовская Аравия и Иран начали переговоры по восстановлению отношений

09:03 18.04.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры с целью восстановить разорванные пять лет назад дипотношения, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, переговоры, которые прошли 9 апреля в Багдаде при посредничестве иракского премьер-министра Мустафы Каземи, являются "первыми значительными политическими обсуждениями" между двумя странами с 2016 года.
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По данным источников, переговоры включали в себя тему атак движения "Ансар Алла" (хуситов) по саудовской территории и "были позитивным". Делегацию из Саудовской Аравии возглавлял руководитель службы общей разведки Халид бин Али аль-Хумайдан. Источники сообщают, что следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю.
Отмечается, что переговоры состоялись на фоне попыток президента США Джо Байдена по восстановлению ядерной сделки и снижению напряженности в регионе. Еще одним фактором, который повлиял на то, что Иран и Саудовская Аравия сели за стол переговоров является желание последней положить конец шестилетней войне в Йемене, а также "завоевать благосклонность администрации Байдена, которая обещала пересмотреть отношения с королевством", пишет Financial Times.
По заявлению одного из чиновников, которое приводит газета, "переговоры продвигаются быстрее, потому что переговоры США (по ядерной сделке) также продвигаются быстрее и из-за атак хуситов".
При этом, как отмечает газета, высокопоставленный саудовский чиновник опроверг факт проведения переговоров между с Ираном. Иракское и иранское правительства от комментариев отказались.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительства в Тегеране и Мешхеде, спровоцированные казнью в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн, Судан и Джибути.
Повстанцы-хуситы во время похорон бойцов, погибших в боях с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными войсками, в Сане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:00
США решили наказать саудитов. Выиграют ли от этого Россия и Иран
 
Али Абдель АльАнсар АллаДжо БайденСаудовская АравияИранСШАВ мире
 
 
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