https://ria.ru/20210418/diplomatiya-1728553071.html

Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961)

Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961)

Венская конвенция о дипломатических сношениях – основной международно-правовой документ, определяющий статус и функции дипломатического представительства при... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:44

2021-04-18T00:44

2021-04-18T00:44

генеральная ассамблея оон

вена

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728554377_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2678e0c310e9edb79c3555ea201d5af5.jpg

Венская конвенция о дипломатических сношениях – основной международно-правовой документ, определяющий статус и функции дипломатического представительства при главах государств. Венская конвенция была принята 18 апреля 1961 года в Вене на Конференции ООН по дипломатическим сношениям и иммунитетам.Венская конвенция включает в себя 53 статьи.К ней приложены два факультативных протокола: об обязательной юрисдикции международного суда и о неприменении законов о гражданстве государства пребывания к сотрудникам дипломатического представительства.Венская конвенция регламентирует порядок установления и прекращения дипломатических сношений, учреждения дипломатических представительств и их функции, устанавливает три дипломатических класса (посол, посланник и поверенный в делах), порядок аккредитования главы дипломатического представительства и его персонала. В Конвенции содержатся нормы, связанные с объявлением главы представительства или кого-либо из членов дипломатического персонала представительства персоной нон грата, регулирующие вопросы старшинства глав представительств соответствующего класса и членов дипломатического персонала представительств, а также предусматривающие порядок назначения лиц, временно выполняющих обязанности главы представительства.Значительная часть Конвенции посвящена дипломатическим привилегиям и иммунитетам. К числу наиболее важных привилегий и иммунитетов относится неприкосновенность помещения, свобода сношения дипломатического представительства со своим государством, неприкосновенность дипломатической почты и др.Персонал дипломатического представительства и члены их семей пользуются правом неприкосновенности личности, жилища, иммунитетом от юрисдикции государства пребывания. Обслуживающий персонал представительства пользуется иммунитетом в отношении действий, совершенных им при исполнении своих служебных обязанностей, и освобождается от налога с заработка.Согласно статье 48 Венской конвенции, ее участниками могут быть только государства-члены ООН или специализированных учреждений, государства-участники Статута Международного Суда, а также другие государства, которые были приглашены Генассамблеей ООН стать участниками Конвенции.На апрель 2021 года в Венской конвенции участвуют 192 государства.СССР ратифицировал Конвенцию 11 февраля 1964 года. При ратификации конвенции СССР сделал оговорки о том, что в случае разногласий о численности персонала дипломатического представительства этот вопрос должен решаться по договоренности между аккредитующим государством и государством пребывания, а также в отношении статей конвенции, в которых устанавливается ограничение для ряда стран быть участниками конвенции. Конвенция вступила в силу для СССР 24 апреля 1964 года.Россия как правопреемница СССР является участницей Конвенции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная ассамблея оон, вена, справки