https://ria.ru/20210418/deti-1728846008.html

Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей

Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T20:39

2021-04-18T20:39

2021-04-18T20:50

война в сирии

анна кузнецова

здоровье - общество

сирия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль Холь" и "Рош", а также из приюта в Дамаске, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена."Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в Сирийской Арабской Республике. Основная цель визита – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рош, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что из лагерей беженцев в Сирии планируется вывезти 120 российских детей.

https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html

сирия

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2021

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анна кузнецова, здоровье - общество, сирия