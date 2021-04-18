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Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей
Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:39
2021-04-18T20:39
2021-04-18T20:50
война в сирии
анна кузнецова
здоровье - общество
сирия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль Холь" и "Рош", а также из приюта в Дамаске, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена."Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в Сирийской Арабской Республике. Основная цель визита – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рош, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что из лагерей беженцев в Сирии планируется вывезти 120 российских детей.
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
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анна кузнецова, здоровье - общество, сирия