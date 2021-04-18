Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210418/deti-1728846008.html
Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей
Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:39
2021-04-18T20:50
война в сирии
анна кузнецова
здоровье - общество
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124600_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_b1f277c907f0a1b2f9defcedae1a7d1c.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль Холь" и "Рош", а также из приюта в Дамаске, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена."Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в Сирийской Арабской Республике. Основная цель визита – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рош, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что из лагерей беженцев в Сирии планируется вывезти 120 российских детей.
https://ria.ru/20210320/siriya-1602115130.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124600_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_5b90dcf68c9738b2f9ba4ca1c77528a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, здоровье - общество, сирия

Кузнецова обсудит в Сирии вывоз российский детей

20:39 18.04.2021 (обновлено: 20:50 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прибыла в Сирию с целью провести переговоры по вопросу вывоза российских детей из лагерей "Аль Холь" и "Рош", а также из приюта в Дамаске, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
"Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова находится в Сирийской Арабской Республике. Основная цель визита – проведение переговоров и организация вывоза российских детей из лагерей Аль-Холь и Рош, а также из приюта Дамаска", - говорится в сообщении.
Рабочий в мастерской в Старом городе Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:43Война в Сирии
"Санкции страшнее бомб". Как экономика Сирии борется за существование
Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что из лагерей беженцев в Сирии планируется вывезти 120 российских детей.
 
Война в СирииАнна КузнецоваЗдоровье - ОбществоСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния