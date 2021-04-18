https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728836985.html

Чехия попросит ЕС и НАТО поддержать расследование против России

Чехия попросит ЕС и НАТО поддержать расследование против России

Чехия приняла решение попросить союзников по Евросоюзу и НАТО об акте солидарности с нею в связи с предполагаемым участием спецслужб РФ во взрыве склада... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T18:34

2021-04-18T18:34

2021-04-18T18:52

россия

мария захарова

андрей бабиш

александр петров (посол)

нато

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москва

чехия

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чехия приняла решение попросить союзников по Евросоюзу и НАТО об акте солидарности с нею в связи с предполагаемым участием спецслужб РФ во взрыве склада боеприпасов в селе Врбетице, данный акт может выражаться в высылке российских дипломатов из стран-союзников, сообщила в воскресенье братиславская газета Pravda со ссылкой на представителя Чехии, пожелавшего остаться неизвестным.В понедельник состоится видеоконференция глав МИД стран ЕС."Исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек проинформирует партнеров об инциденте в Врбетице. Согласно договоренности, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщит о взрыве (в Врбетице), а потом слово попросит Гамачек. Он будет апеллировать к остальным партнерам с призывом выразить жест солидарности (с Чехией)", - сообщил изданию собеседник.Точно таким же образом Чехия планирует действовать на переговорах послов стран НАТО, также призывая их к проявлению солидарности, дополняет издание.Как пишет издание, реакцией государств-членов НАТО и ЕС, с наибольшей правдоподобностью, может быть высылка некоторых российских дипломатов по аналогии с реакцией на отравление в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.При этом Pravda напомнила, что Словакия, в отличие от большинства стран НАТО и ЕС, в марте 2018 года не выслала ни одного российского дипломата, ограничившись временным отзывом своего посла в Москве.Тот же неназванный представитель Чехии сообщил изданию причину объявления премьером Андреем Бабишем и Гамачеком информации о возможном участии агентов российских спецслужб в организации взрыва в Врбетице и высылке 18 российских дипломатов в субботу вечером 17 апреля."Глава правительства должен был действовать быстро, потому что существовал риск утечки этой информации в СМИ. Выглядело бы весьма глупо, если бы общественность узнала об этом из СМИ, а не от премьера", - отметил собеседник издания.Ранее НАТО выразила поддержку Чехии в ее расследовании действий России, а также призвала наказать виновных.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/1728835927.html

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728819100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/chekhiya-1728817307.html

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москва

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