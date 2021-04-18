Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728836985.html
Чехия попросит ЕС и НАТО поддержать расследование против России
Чехия попросит ЕС и НАТО поддержать расследование против России
Чехия приняла решение попросить союзников по Евросоюзу и НАТО об акте солидарности с нею в связи с предполагаемым участием спецслужб РФ во взрыве склада... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T18:34
2021-04-18T18:52
россия
мария захарова
андрей бабиш
александр петров (посол)
нато
евросоюз
мид чехии
москва
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_0:617:2543:2047_1920x0_80_0_0_99f8b6808ee95f954be378864ca76774.jpg
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чехия приняла решение попросить союзников по Евросоюзу и НАТО об акте солидарности с нею в связи с предполагаемым участием спецслужб РФ во взрыве склада боеприпасов в селе Врбетице, данный акт может выражаться в высылке российских дипломатов из стран-союзников, сообщила в воскресенье братиславская газета Pravda со ссылкой на представителя Чехии, пожелавшего остаться неизвестным.В понедельник состоится видеоконференция глав МИД стран ЕС."Исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек проинформирует партнеров об инциденте в Врбетице. Согласно договоренности, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщит о взрыве (в Врбетице), а потом слово попросит Гамачек. Он будет апеллировать к остальным партнерам с призывом выразить жест солидарности (с Чехией)", - сообщил изданию собеседник.Точно таким же образом Чехия планирует действовать на переговорах послов стран НАТО, также призывая их к проявлению солидарности, дополняет издание.Как пишет издание, реакцией государств-членов НАТО и ЕС, с наибольшей правдоподобностью, может быть высылка некоторых российских дипломатов по аналогии с реакцией на отравление в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.При этом Pravda напомнила, что Словакия, в отличие от большинства стран НАТО и ЕС, в марте 2018 года не выслала ни одного российского дипломата, ограничившись временным отзывом своего посла в Москве.Тот же неназванный представитель Чехии сообщил изданию причину объявления премьером Андреем Бабишем и Гамачеком информации о возможном участии агентов российских спецслужб в организации взрыва в Врбетице и высылке 18 российских дипломатов в субботу вечером 17 апреля."Глава правительства должен был действовать быстро, потому что существовал риск утечки этой информации в СМИ. Выглядело бы весьма глупо, если бы общественность узнала об этом из СМИ, а не от премьера", - отметил собеседник издания.Ранее НАТО выразила поддержку Чехии в ее расследовании действий России, а также призвала наказать виновных.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/1728835927.html
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728819100.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/chekhiya-1728817307.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_dbc7a386c2c7f0caf6db96735019bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, андрей бабиш, александр петров (посол), нато, евросоюз, мид чехии, москва, чехия, в мире

Чехия попросит ЕС и НАТО поддержать расследование против России

18:34 18.04.2021 (обновлено: 18:52 18.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Чехия приняла решение попросить союзников по Евросоюзу и НАТО об акте солидарности с нею в связи с предполагаемым участием спецслужб РФ во взрыве склада боеприпасов в селе Врбетице, данный акт может выражаться в высылке российских дипломатов из стран-союзников, сообщила в воскресенье братиславская газета Pravda со ссылкой на представителя Чехии, пожелавшего остаться неизвестным.
В понедельник состоится видеоконференция глав МИД стран ЕС.
"Исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек проинформирует партнеров об инциденте в Врбетице. Согласно договоренности, глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщит о взрыве (в Врбетице), а потом слово попросит Гамачек. Он будет апеллировать к остальным партнерам с призывом выразить жест солидарности (с Чехией)", - сообщил изданию собеседник.
Точно таким же образом Чехия планирует действовать на переговорах послов стран НАТО, также призывая их к проявлению солидарности, дополняет издание.
Чешские шпили, или Новая точка противостояния Запада и России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 18:04
Чешские шпили, или Новая точка противостояния Запада и России
Как пишет издание, реакцией государств-членов НАТО и ЕС, с наибольшей правдоподобностью, может быть высылка некоторых российских дипломатов по аналогии с реакцией на отравление в Солсбери бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.
При этом Pravda напомнила, что Словакия, в отличие от большинства стран НАТО и ЕС, в марте 2018 года не выслала ни одного российского дипломата, ограничившись временным отзывом своего посла в Москве.
Тот же неназванный представитель Чехии сообщил изданию причину объявления премьером Андреем Бабишем и Гамачеком информации о возможном участии агентов российских спецслужб в организации взрыва в Врбетице и высылке 18 российских дипломатов в субботу вечером 17 апреля.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 15:27
Суверенитет Чехии превратился в фикцию, заявили в Госдуме
"Глава правительства должен был действовать быстро, потому что существовал риск утечки этой информации в СМИ. Выглядело бы весьма глупо, если бы общественность узнала об этом из СМИ, а не от премьера", - отметил собеседник издания.
Ранее НАТО выразила поддержку Чехии в ее расследовании действий России, а также призвала наказать виновных.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 15:00
РФ пригрозила Чехии мерами, которые "заставят осознать ответственность"
 
РоссияМария ЗахароваАндрей БабишАлександр Петров (посол)НАТОЕвросоюзМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния