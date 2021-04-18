https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728772822.html

Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО

Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО

Лидеры оппозиционных партий Чехии выступили в субботу с требованием обсудить на уровне ЕС, НАТО и в парламенте республики ситуацию вокруг взрыва на складе... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T02:06

2021-04-18T02:06

2021-04-18T02:06

нато

евросоюз

чехия

в мире

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Лидеры оппозиционных партий Чехии выступили в субботу с требованием обсудить на уровне ЕС, НАТО и в парламенте республики ситуацию вокруг взрыва на складе боеприпасов во Врбетице.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова."Премьер и президент должны обсудить ситуацию на уровне ЕС и НАТО с нашими партнерами. (Необходимо) также попросить их поддержать нашу реакцию в отношении РФ, поскольку это террористический акт не только в отношении Чехии, но также акт в отношении государства-члена ЕС и НАТО", - написал в Twitter лидер христианских демократов Мариан Юречка.Евродепутат Станислав Полчак заявил, что предложит в ЕП резолюцию, осуждающую насильственные действия России.В свою очередь лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала сообщил журналистам, что вместе с другими оппозиционными политиками будет добиваться включения темы со взрывом склада в программу ближайшего заседания парламента во вторник. "В случае если правящая коалиция будет против, оппозиция выступит за проведение внеочередного заседания парламента на эту тему", - заявил Фиала.Глава международного комитета сената Павел Фишер намерен пригласить на заседание комитета по этой теме директора Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михала Коуделку и директора Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанека."С точки зрения международного права это дело будет иметь еще очень серьезное продолжение", - написал Фишер в Twitter.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что Чехия, высылая дипломатов РФ, "идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона". По его мнению, основания для таких действий не выдерживают критики, "равно как и отсылки к событиям 2014 года".

https://ria.ru/20210417/rozysk-1728765986.html

https://ria.ru/20210417/eskalatsiya-1728764687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, чехия, в мире