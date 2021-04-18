https://ria.ru/20210418/chasy-1728824831.html

В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до празднования юбилея

В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до празднования юбилея

Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в столице Приволжья в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:31

2021-04-18T16:31

2021-04-18T16:31

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Часы, отсчитывающие время до начала празднования 800-летия Нижнего Новгорода, запустили в столице Приволжья в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Часы обратного отсчета в виде раскрытого сувенирного яйца установили на главной пешеходной улице города – Большой Покровской - перед зданием Нижегородского театра драмы имени Горького."Мы вдохновлялись наследием нижегородского изобретателя, механика Ивана Кулибина, который когда-то сделал такие часы, только гораздо меньшего размера, для императрицы Екатерины Второй", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона завел механические часы специальным ключом, в это время на второй половине "яйца" начали отсчет электронные часы, показывающие, что до юбилея Нижнего Новгорода осталось 125 дней.Часы обратного отсчета на Большой Покровской – это вторые подобные часы. Первые часы, которые показывают количество дней, оставшихся до юбилея Нижнего Новгорода, установили на Нижневолжской набережной 12 июня 2019 года – за 800 дней до празднования 800-летия."Я помню, как запускал первые часы обратного отсчета - мы их назвали "800 до 800" (800 дней до 800-летия). Мы были полны идей, которые тогда были просто мечтами. Сейчас многие из них уже воплощены в жизнь или продолжают воплощаться", - заявил Никитин.Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги, это место называется Стрелка. Основные торжества по случаю 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году пройдут 21 августа.

https://ria.ru/20210418/yubiley-1728821840.html

https://ria.ru/20210407/zhivotnovodstvo-1727231583.html

нижний новгород

нижегородская область

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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область