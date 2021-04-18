https://ria.ru/20210418/bayden-1728795057.html

СМИ: Байдену советовали не вводить санкции из-за атаки на SolarWinds

СМИ: Байдену советовали не вводить санкции из-за атаки на SolarWinds

Некоторые американские официальные лица советовали администрации президента США Джо Байдена не использовать кибератаку на SolarWinds для обоснования санкций... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:05

2021-04-18T11:05

2021-04-18T11:05

россия

мария захарова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Некоторые американские официальные лица советовали администрации президента США Джо Байдена не использовать кибератаку на SolarWinds для обоснования санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам издания, ряд официальных лиц рекомендовали не объяснять введение санкций атакой на SolarWinds, поскольку "этот шаг может привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере".Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома - отнюдь не задача разведки.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728736244.html

https://ria.ru/20210417/gosdolg-1728633025.html

россия

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россия, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, сша, в мире