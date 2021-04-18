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https://ria.ru/20210418/bayden-1728795057.html
СМИ: Байдену советовали не вводить санкции из-за атаки на SolarWinds
СМИ: Байдену советовали не вводить санкции из-за атаки на SolarWinds
Некоторые американские официальные лица советовали администрации президента США Джо Байдена не использовать кибератаку на SolarWinds для обоснования санкций... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:05
2021-04-18T11:05
россия
мария захарова
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Некоторые американские официальные лица советовали администрации президента США Джо Байдена не использовать кибератаку на SolarWinds для обоснования санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам издания, ряд официальных лиц рекомендовали не объяснять введение санкций атакой на SolarWinds, поскольку "этот шаг может привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере".Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома - отнюдь не задача разведки.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
https://ria.ru/20210417/sanktsii-1728736244.html
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россия, мария захарова, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, сша, в мире

СМИ: Байдену советовали не вводить санкции из-за атаки на SolarWinds

11:05 18.04.2021
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Некоторые американские официальные лица советовали администрации президента США Джо Байдена не использовать кибератаку на SolarWinds для обоснования санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам издания, ряд официальных лиц рекомендовали не объяснять введение санкций атакой на SolarWinds, поскольку "этот шаг может привести к тому, что США столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере".
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:42
Bloomberg: США намерены ужесточить санкции против российских ценных бумаг
Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что Служба внешней разведки России стояла за кибератаками против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманы, а также отметило, что разбирать риторику Белого дома - отнюдь не задача разведки.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 08:00
Байден в ударе: США замахнулись на российский госдолг
 
РоссияМария ЗахароваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо БайденСШАВ мире
 
 
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