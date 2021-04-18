https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

WSJ: Байден проигнорировал советы генералов о выводе войск из Афганистана

WSJ: Байден проигнорировал советы генералов о выводе войск из Афганистана

Решение о выводе всех войск из Афганистана, принятое президентом США Джо Байденом, шло вразрез с советами высшего военного командования, сообщает издание Wall... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T05:14

2021-04-18T05:14

2021-04-18T06:26

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Решение о выводе всех войск из Афганистана, принятое президентом США Джо Байденом, шло вразрез с советами высшего военного командования, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным WSJ, командующий Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер призывали сохранить в стране контингент в 2,5 тысячи человек и параллельно путем дипломатических усилий добиться мирного соглашения.По словам источников, против выступил и министр обороны Ллойд Остин - он предупреждал президента, что вывод всех американских войск полностью лишит страну хоть какой-то стабильности.Ранее в НАТО приняли решение до 1 мая начать вывод войск из Афганистана. США заявили, что завершат процесс до 11 сентября.

https://ria.ru/20210415/blinken-1728434167.html

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джо байден, афганистан, сша, в мире