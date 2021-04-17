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В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге
В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T15:54
2021-04-17T15:54
россия
евгений енин
санкт-петербург
украина
в мире
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.ФСБ России в субботу сообщила, что 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Отмечалось, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника и к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение."Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: "Прекратите это!". После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию", - заявил Енин в эфире телеканала "Наш".Ранее Енин заявлял, что украинская сторона готовит ответные меры на задержание консула Сосонюка в Санкт-Петербурге.
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россия, евгений енин, санкт-петербург, украина, в мире

В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге

15:54 17.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.
ФСБ России в субботу сообщила, что 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Отмечалось, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника и к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.
"Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: "Прекратите это!". После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию", - заявил Енин в эфире телеканала "Наш".
Ранее Енин заявлял, что украинская сторона готовит ответные меры на задержание консула Сосонюка в Санкт-Петербурге.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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