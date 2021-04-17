https://ria.ru/20210417/zaderzhanie-1728721980.html

В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге

В МИД Украины рассказали свою версию задержания консула в Петербурге

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T15:54

2021-04-17T15:54

2021-04-17T15:54

россия

евгений енин

санкт-петербург

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал подробности задержания украинского консула в Санкт-Петербурге.ФСБ России в субботу сообщила, что 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. Отмечалось, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника и к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение."Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: "Прекратите это!". После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию", - заявил Енин в эфире телеканала "Наш".Ранее Енин заявлял, что украинская сторона готовит ответные меры на задержание консула Сосонюка в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210417/mid-1728719076.html

россия

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений енин, санкт-петербург, украина, в мире