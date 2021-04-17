https://ria.ru/20210417/whatsapp-1728756324.html

WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей

WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T20:39

2021-04-17T20:39

2021-04-17T20:39

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте сервиса.Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

https://ria.ru/20210416/slezhka-1728660954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии