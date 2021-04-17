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WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей
WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей
Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:39
2021-04-17T20:39
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте сервиса.Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.
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whatsapp inc., технологии

WhatsApp в мае "отключит" часть пользователей

20:39 17.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте сервиса.
"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая", — говорится в сообщении.
Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.
Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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