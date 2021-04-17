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Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии задержали по делу о взятках
Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии задержали по делу о взятках
Бывшая председатель госкомитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова задержана в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщает... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:59
2021-04-17T13:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Бывшая председатель госкомитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова задержана в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным следствия, в 2016-2017 годы несколько жителей республики передавали взятки в государственный комитет по делам молодежи Мордовии для включения в список молодых семей-претендентов на получение господдержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. В настоящее время в рамках расследования установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 291 УК РФ, 291.1 УК РФ, 285 УК РФ и 290 УК РФ (дача взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки)."В ходе производства следственных действий получены данные о том, что взятки передавались Наталье Помеловой, занимавшей в то время должность председателя госкомитета по делам молодежи Республики Мордовия. В настоящее время она задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия."По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Устанавливаются роли всех лиц, причастных к совершению преступлений, и сумма незаконно полученного денежного вознаграждения должностным лицом по каждому эпизоду. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728567094.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Экс-главу комитета по делам молодежи Мордовии задержали по делу о взятках

13:59 17.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Бывшая председатель госкомитета по делам молодежи Мордовии Наталья Помелова задержана в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, в 2016-2017 годы несколько жителей республики передавали взятки в государственный комитет по делам молодежи Мордовии для включения в список молодых семей-претендентов на получение господдержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья. В настоящее время в рамках расследования установлены пять таких фактов, сумма незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 291 УК РФ, 291.1 УК РФ, 285 УК РФ и 290 УК РФ (дача взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки).
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"В ходе производства следственных действий получены данные о том, что взятки передавались Наталье Помеловой, занимавшей в то время должность председателя госкомитета по делам молодежи Республики Мордовия. В настоящее время она задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Уголовное дело возбуждено следственными органами на основании материалов, представленных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия.
"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Устанавливаются роли всех лиц, причастных к совершению преступлений, и сумма незаконно полученного денежного вознаграждения должностным лицом по каждому эпизоду. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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