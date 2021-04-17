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Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии "не выдерживают критики, равно... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:45
2021-04-17T21:58
ян гамачек
мид чехии
вашингтон (город)
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
чехия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - сообщил Слуцкий журналистам в субботу.По его словам, высылка 18 сотрудников дипмиссии - "серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией". "Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют", - заключил он.
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ян гамачек, мид чехии, вашингтон (город), в мире, россия, леонид слуцкий (политик), чехия

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

21:45 17.04.2021 (обновлено: 21:58 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".
В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов.
"Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - сообщил Слуцкий журналистам в субботу.
По его словам, высылка 18 сотрудников дипмиссии - "серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией". "Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют", - заключил он.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
20:24
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
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