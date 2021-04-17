https://ria.ru/20210417/vysylka-1728762213.html
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии "не выдерживают критики, равно... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:45
2021-04-17T21:45
2021-04-17T21:58
ян гамачек
мид чехии
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леонид слуцкий (политик)
чехия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что основания для высылки российских дипломатов из Чехии "не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - сообщил Слуцкий журналистам в субботу.По его словам, высылка 18 сотрудников дипмиссии - "серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией". "Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют", - заключил он.
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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ян гамачек, мид чехии, вашингтон (город), в мире, россия, леонид слуцкий (политик), чехия