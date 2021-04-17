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В России за сутки выписали 8832 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 8832 человека после COVID-19

В РФ выписаны 8 832 человека после лечения от COVID-19, за все время — 4 319 389, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:05

2021-04-17T11:05

2021-04-17T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В РФ выписаны 8 832 человека после лечения от COVID-19, за все время — 4 319 389, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 832 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 319 389", — говорится в сообщении.В частности, в Москве — 1638, Санкт-Петербурге — 746, Подмосковье — 541.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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