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Источник прокомментировал выдворение российского дипломата из Киева
Источник прокомментировал выдворение российского дипломата из Киева
Высылка старшего дипломата российского посольства в Киеве — это "дипломатическая месть" за инцидент с украинским консулом Александром Сосонюком, сказал РИА... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:35
2021-04-17T19:24
олег николенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
украина
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Высылка старшего дипломата российского посольства в Киеве — это "дипломатическая месть" за инцидент с украинским консулом Александром Сосонюком, сказал РИА Новости информированный источник в Москве.Он подчеркнул, что Сосонюк — задержанный с поличным при получении информации из закрытых баз данных — совершил противоправное действие. По его словам, высылку сотрудника российского дипведомства в этом случае нельзя назвать "ни зеркальной, ни адекватной" мерой.Ранее в ФСБ сообщили, что в пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге. Как позднее уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинец уже вернулся в дипучреждение. Из опубликованного Центром общественных связей ФСБ видео следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел.После этого российский МИД рекомендовал Сосонюку покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля. В ответ Киев применил такую же меру к старшему дипломату посольства России в Киеве и выразил протест из-за инцидента.Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права, отметили в ФСБ. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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санкт-петербург
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60
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
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олег николенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, украина, в мире

Источник прокомментировал выдворение российского дипломата из Киева

18:35 17.04.2021 (обновлено: 19:24 17.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Высылка старшего дипломата российского посольства в Киеве — это "дипломатическая месть" за инцидент с украинским консулом Александром Сосонюком, сказал РИА Новости информированный источник в Москве.
Он подчеркнул, что Сосонюк — задержанный с поличным при получении информации из закрытых баз данных — совершил противоправное действие. По его словам, высылку сотрудника российского дипведомства в этом случае нельзя назвать "ни зеркальной, ни адекватной" мерой.
Ранее в ФСБ сообщили, что в пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге. Как позднее уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинец уже вернулся в дипучреждение. Из опубликованного Центром общественных связей ФСБ видео следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел.
После этого российский МИД рекомендовал Сосонюку покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля. В ответ Киев применил такую же меру к старшему дипломату посольства России в Киеве и выразил протест из-за инцидента.
Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права, отметили в ФСБ. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 17:08
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
 
Олег НиколенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургУкраинаВ мире
 
 
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