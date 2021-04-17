https://ria.ru/20210417/vydvorenie-1728741793.html

Источник прокомментировал выдворение российского дипломата из Киева

Источник прокомментировал выдворение российского дипломата из Киева

Высылка старшего дипломата российского посольства в Киеве — это "дипломатическая месть" за инцидент с украинским консулом Александром Сосонюком, сказал РИА... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T18:35

2021-04-17T18:35

2021-04-17T19:24

олег николенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Высылка старшего дипломата российского посольства в Киеве — это "дипломатическая месть" за инцидент с украинским консулом Александром Сосонюком, сказал РИА Новости информированный источник в Москве.Он подчеркнул, что Сосонюк — задержанный с поличным при получении информации из закрытых баз данных — совершил противоправное действие. По его словам, высылку сотрудника российского дипведомства в этом случае нельзя назвать "ни зеркальной, ни адекватной" мерой.Ранее в ФСБ сообщили, что в пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге. Как позднее уточнил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинец уже вернулся в дипучреждение. Из опубликованного Центром общественных связей ФСБ видео следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, документов госбезопасности и архивом уголовных дел.После этого российский МИД рекомендовал Сосонюку покинуть страну за 72 часа начиная с 19 апреля. В ответ Киев применил такую же меру к старшему дипломату посольства России в Киеве и выразил протест из-за инцидента.Сосонюка накажут в соответствии с нормами международного права, отметили в ФСБ. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге 2021-04-17T18:35 true PT2M52S

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олег николенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, украина, в мире