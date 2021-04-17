https://ria.ru/20210417/vydvorenie-1728740022.html

Посольство России не получило документов о выдворении дипломата из Киева

Посольство России не получило документов о выдворении дипломата из Киева

Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата, заявил РИА Новости представитель дипучреждения. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T18:14

2021-04-17T18:14

2021-04-17T18:29

олег николенко

евгений енин

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

россия

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата, заявил РИА Новости представитель дипучреждения.Ранее МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге."Мы пока по официальным каналам ничего не получали", - заявил представитель посольства.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728731935.html

санкт-петербург

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге 2021-04-17T18:14 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег николенко, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, россия, киев, в мире