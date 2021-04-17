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Посольство России не получило документов о выдворении дипломата из Киева
Посольство России не получило документов о выдворении дипломата из Киева
Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата, заявил РИА Новости представитель дипучреждения. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T18:14
2021-04-17T18:29
олег николенко
евгений енин
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
россия
киев
в мире
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата, заявил РИА Новости представитель дипучреждения.Ранее МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге."Мы пока по официальным каналам ничего не получали", - заявил представитель посольства.В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.
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Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге
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олег николенко, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, россия, киев, в мире

Посольство России не получило документов о выдворении дипломата из Киева

18:14 17.04.2021 (обновлено: 18:29 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата, заявил РИА Новости представитель дипучреждения.
Ранее МИД Украины заявил, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, данные меры связаны с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.
"Мы пока по официальным каналам ничего не получали", - заявил представитель посольства.
В ФСБ России в субботу сообщили, что консул Александр Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже заявил, что украинская сторона готовит ответные меры. А пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сосонюка задержали на несколько часов и он уже вернулся в дипучреждение.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 17:07
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
Олег НиколенкоЕвгений ЕнинМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургРоссияКиевВ мире
 
 
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