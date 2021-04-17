https://ria.ru/20210417/vsu-1728673901.html

В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией

В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией

Украина изучает сценарии обороны в "случае российской агрессии" без привлечения вооруженных сил союзников, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T02:45

2021-04-17T02:45

2021-04-17T03:19

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КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украина изучает сценарии обороны в "случае российской агрессии" без привлечения вооруженных сил союзников, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".Так командующий ответил на вопрос, смогли бы силовики без помощи союзников обороняться, если на Украину "напала бы Россия".Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых России с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать. Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует во конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.

https://ria.ru/20210417/voennye-1728672331.html

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россия, сергей наев, лнр, днр, донбасс, дмитрий песков, москва, луганск, оон, киев, украина, в мире