В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией
02:45 17.04.2021 (обновлено: 03:19 17.04.2021)
КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Украина изучает сценарии обороны в "случае российской агрессии" без привлечения вооруженных сил союзников, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Так командующий ответил на вопрос, смогли бы силовики без помощи союзников обороняться, если на Украину "напала бы Россия".
"Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", — отметил Наев.
Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых России с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать. Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует во конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.