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Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T13:43
2021-04-17T13:57
россия
себастьян курц
джо байден
владимир путин
австрия
сша
в мире
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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Вене, подчеркнув, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.При этом австрийский канцлер подчеркнул, что Австрия не должна переоценивать свою роль и что страна не играет посреднической роли."Конечно, если встреча пройдет в Австрии, в Вене, то это будет для нас большой честью", - добавил Курц.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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россия, себастьян курц, джо байден, владимир путин, австрия, сша, в мире

Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене

13:43 17.04.2021 (обновлено: 13:57 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Вене, подчеркнув, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.
"Есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и дискуссии. Мы уже находимся в контакте с российской и американской стороной. Если такая встреча действительно состоится, - что мы находим правильным и что было инициировано Джо Байденом, а я считаю, что это всегда правильный путь, диалог всегда лучше для всех участников, чем что-либо еще, - то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц в интервью австрийскому порталу Pioneer.
При этом австрийский канцлер подчеркнул, что Австрия не должна переоценивать свою роль и что страна не играет посреднической роли.
"Конечно, если встреча пройдет в Австрии, в Вене, то это будет для нас большой честью", - добавил Курц.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
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Зачем встречаться с Байденом
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
 
РоссияСебастьян КурцДжо БайденВладимир ПутинАвстрияСШАВ мире
 
 
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