Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене
13:43 17.04.2021 (обновлено: 13:57 17.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Вене, подчеркнув, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.
"Есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и дискуссии. Мы уже находимся в контакте с российской и американской стороной. Если такая встреча действительно состоится, - что мы находим правильным и что было инициировано Джо Байденом, а я считаю, что это всегда правильный путь, диалог всегда лучше для всех участников, чем что-либо еще, - то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии", - сказал Курц в интервью австрийскому порталу Pioneer.
При этом австрийский канцлер подчеркнул, что Австрия не должна переоценивать свою роль и что страна не играет посреднической роли.
"Конечно, если встреча пройдет в Австрии, в Вене, то это будет для нас большой честью", - добавил Курц.
Вчера, 08:00Зачем встречаться с Байденом
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.