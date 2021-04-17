https://ria.ru/20210417/vstrecha-1728709199.html

Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене

Канцлер Австрии предложил провести встречу Путина и Байдена в Вене

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T13:43

2021-04-17T13:43

2021-04-17T13:57

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себастьян курц

джо байден

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ВЕНА, 17 апр - РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что для Австрии будет большой честью, если российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу в Вене, подчеркнув, что австрийская сторона находится в контакте по этому вопросу с обеими сторонами.При этом австрийский канцлер подчеркнул, что Австрия не должна переоценивать свою роль и что страна не играет посреднической роли."Конечно, если встреча пройдет в Австрии, в Вене, то это будет для нас большой честью", - добавил Курц.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

https://ria.ru/20210417/vstrecha-1728632621.html

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сша

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россия, себастьян курц, джо байден, владимир путин, австрия, сша, в мире