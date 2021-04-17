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Туризм
https://ria.ru/20210417/viza-1728690658.html
Греческий политик призвал отменить визы для россиян
Греческий политик призвал отменить визы для россиян
Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, заявил РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T10:20
2021-04-17T10:20
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нотис мариас
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греция
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АФИНЫ, 17 апр - РИА Новости. Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, заявил РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.Мариас является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза."Шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз российским туристам, чтобы они могли въехать в Грецию, на практике было приостановлено большинством стран ЕС из-за пандемии. Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию", - сказал политик.Он отметил, что российские власти ограничили полеты из России в Турцию из-за пандемии до конца мая, и не исключил, что эти меры могут продлить."Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса", - сказал политик.Российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.
https://ria.ru/20210416/gretsiya-1728479590.html
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россия, нотис мариас, новости - туризм, греция, в мире

Греческий политик призвал отменить визы для россиян

10:20 17.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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АФИНЫ, 17 апр - РИА Новости. Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, заявил РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.
Мариас является профессором Университета Крита, где преподает институциональное устройство Евросоюза.
"Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов", - сказал Мариас, комментируя визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в Россию в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов.
"Шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз российским туристам, чтобы они могли въехать в Грецию, на практике было приостановлено большинством стран ЕС из-за пандемии. Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию", - сказал политик.
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"Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса", - сказал политик.
Российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.
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