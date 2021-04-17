Греческий политик призвал отменить визы для россиян
АФИНЫ, 17 апр - РИА Новости. Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, заявил РИА Новости греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас.
"Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов", - сказал Мариас, комментируя визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в Россию в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов.
"Шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз российским туристам, чтобы они могли въехать в Грецию, на практике было приостановлено большинством стран ЕС из-за пандемии. Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию", - сказал политик.
Он отметил, что российские власти ограничили полеты из России в Турцию из-за пандемии до конца мая, и не исключил, что эти меры могут продлить.
"Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса", - сказал политик.
Российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.